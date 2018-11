Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaL'iniziativa di Leggo per contrastare l'emergenza rifiuti, con la pubblicazione delle foto che ci inviate all'indirizzo mail rifiuti@leggo.it, sta dando risultati. «Dopo aver pubblicato le foto che vi avevo inviato di via Decumio e via dei Fulvi i secchioni sono stati puliti dai rifiuti. Sarà una coincidenza? - ci scrive Alessandro S., che poi fa un appello ai romani - ora confidiamo nei cittadini».La campagna di Leggo, infatti, da sola non può risolvere un problema profondo della città. E purtroppo arrivano ancora tante mail di residenti disperati. «È preoccupante, la spazzatura è ovunque e la mia via, adiacente Villa Pamphili (Immagine 2), è orribile....mai vista così tanta spazzatura. Qualcuno ci aiuti» ci scrive Federica T. E ancora: «La nostra Garbatella (4) è diventata una discarica a cielo aperto. Siamo invasi dai rifiuti e c'è cattivo odore, ratti, scarafaggi. Però la tassa sui rifiuti è arrivata regolarmente. Possibile che nessuno si vergogni di questo?», ci scrive Elisabetta C. E ancora tante segnalazioni, da via Monachina (1), Cornelia (3), Colli Aniene (5), Boccea (6), Tiburtina (7) e Aurelio (8). Ci arrivano anche tante mail di ringraziamento. Continuate a inviarci le vostre foto e noi continueremo a pubblicarle, sperando di ricevere sempre più notizie positive che denunce, e soprattutto che le autorità competenti comincino a prendersi le proprie responsabilità.riproduzione riservata ®