Ha avuto una grande fortuna: «Ho cominciato a fare foto negli anni '60, quando erano attivi sia i grandi nomi del jazz classico come Duke Ellingtonn e Louis Armstrong, sia i nomi della new thing, del free jazz, John Coltrane, Ornette Coleman».

Una fortuna per pochi, ma che da oggi è un po' più alla portata di tutti, grazie a Jazz Icons of the 60s. Una mostra di fotografie che Riccardo Polillo cominciò a scattare quando aveva 16 anni, e che sono diventate immaginario collettivo di tutti gli appassionati del genere.

Armstrong, Ellington, Fitzgerald, Coltrane, ci sono tutti. «Io e papà (Arrigo Polillo, critico musicale e co-fondatore della rivista Musica Jazz, ndr) li andavamo a prendere in aeroporto - racconta Polillo, che per ognuno di questi mitici ha un aneddoto - Duke Ellington veniva chiamato duca, scendeva dall'aereo come una grande star e veniva ricevuto dai fan con un grande mazzo di rose rosse, che lui benignamente accettava con un sorriso». Per chi arrivava come un re ce n'erano altri che non si presentavano nemmeno: «Alcuni scendevano dall'aereo completamente ubriachi o sballati, e spesso capitava che non si presentassero neppure a teatro».

La mostra comincia dal passato per poi arrivare ai cambiamenti del presente e ad una visione del futuro, quella che passa attraverso le fotografie che Polillo ha scattato nei suoi viaggi in tutto il mondo, e che si trovano nella sezione Future City Visions. Da Mexico City a Dubai, Tokyo e Shanghai: «Ho scattato queste foto che vogliono essere delle visioni, dei flash su come potrebbero evolvere le città nei prossimi cento anni».

