James Perugia

«Essere sempre al passo coi tempi». Era l'ossessione di Jean Louis David, che al passo coi tempi c'è sempre stato da maestro fino a ieri, quando si è spento a 85 anni, in seguito a una lunga malattia.

David, uno dei parrucchieri più famosi al mondo, aprì il primo salone nel 1961, nell'avenue de Wagram a Parigi. Un luogo frequentato dalle attrici più famose dell'epoca, e così la fama del parrucchiere cresce velocemente nel mondo del coiffure.

Negli anni Sessanta continua a farsi conoscere grazie alle acconciature realizzate per le star del festival di Cannes, e dopo aver fatto l'assistente per i fotografi più famosi (Helmut Newton, Herb Ritts), Jean Louis David decide di scattare da solo le proprie foto e realizzare i propri video negli anni 70. Il suo scopo: proporre ad una clientela più ampia possibile una gamma di pettinature che possano rispondere alle aspettative. È stato lui nel 1970 a creare il famoso taglio scalato (detto anche degradé) per liberare le donne dalla schiavitù dei tagli austeri.

Nel 1976 David crea un franchising di saloni che ha un successo planetario, oltre ad una linea di cosmetici e prodotti per capelli.

David, padre di quattro figli, sposato quattro volte, si è ritirato come detto nel 2002 quando ha venduto il suo marchio al gruppo americano Regis Corporation, che è stato poi ceduto nel 2008 al gruppo Provalliance di Franck Provost. Jean Louis David era tra i 50 uomini più ricchi di Francia impiantati in Svizzera, con un patrimonio stimato tra i 90 e i 180 milioni di euro.

Provost, l'altra star transalpina delle acconciature, ha detto ieri di David che «è stato un visionario, avanguardista, un inventore e un businessman fuori dalla norma che ha segnato il mondo della coiffure».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA