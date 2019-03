James Perugia

Era uscita per fare delle commissioni insieme alla nipote di 33 anni, come era successo tante altre volte. Ma stavolta Michaela Stoicescu, romena di 51 anni, non ha fatto ritorno a casa perché è stata uccisa da un malvivente senza scrupoli, che ha prima tentato di rubarle i soldi che aveva con sé, e poi anche la sua Mercedes.

È successo a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza, davanti all'ufficio postale. Sua nipote, in quegli attimi fatali, era dentro alle Poste per prelevare dei soldi. Quando la donna ha provato ad opporsi, aggrappandosi alla portiera dell'auto, il bandito ha pigiato sull'acceleratore, travolgendola e colpendola a morte.

Il malvivente è quindi scappato con la Mercedes, ma la fuga ha avuto una breve durata. Dopo 200 metri il bandito è andato a sbattere contro un palo e a quel punto è entrato in scena il suo complice, alla guida di una Fiat Panda, che l'ha caricato al volo. I due si sono poi dati alla fuga, ma le forze dell'ordine gli danno la caccia da ore. Non è ancora possibile tuttavia ricostruire i dettagli della dinamica che hanno portato alla morte della donna. La corsa in ospedale non è servita a nulla: le condizioni in cui il bandito l'ha ridotta erano gravissime, tanto che è morta a bordo dell'ambulanza, lungo il tragitto.

I fatti sono successi in via Palladio, nel centro di Noventa Vicentina, comune a sud del capoluogo berico, attorno alle ore 13 di ieri. Per i due criminali, come detto, è scattata una gigantesca caccia all'uomo. Le ricerche della banda sono in corso non solo in tutta Italia ma anche con posti di blocco anche alle frontiere.

Secondo gli investigatori, i ladri puntavano ai soldi che la nipote aveva prelevato in almeno tre uffici postali lungo il tragitto Verona-Vicenza. Prelievi che, a quanto pare, erano stati fatti per conto dell'azienda dove la giovane lavorava. Michaela aveva solo accompagnato la nipote nel giro di prelievi di denaro contante. Da una prima ricostruzione dei fatti le due erano state seguite dai malviventi durante i prelievi precedenti.

