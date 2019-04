James Perugia

È il film che «ha segnato la mia libertà come regista». Così Renato De Maria dopo la proiezione de La vita oscena: 85 minuti tratti dall'omonimo libro autobiografico di Aldo Nove, su una depressione che sfocia in comportamenti autodistruttivi. «Delirio puro - come lo definisce De Maria - un'esperienza di vita che è oscena, sta appunto fuori dalla scena e non si può riportare».

E sembrava veramente impossibile da raccontare: «Un film come questo è difficile da realizzare in Italia - dice De Maria - ma tutte le difficoltà di produzione sono state ripagate dal punto di vista umano e creativo». Questo è il senso di Cinemente, il festival che ha ospitato la proiezione: provare a conoscere meglio l'animo umano, attraverso i film. Cinemente è un'avventura cominciata otto anni fa dalla collaborazione tra il centro sperimentale di cinematografia e la Società Psicoanalitica Italiana (SPI), oltre alla cineteca nazionale. «Gli psicoanalisti vanno alla ricerca dei livelli profondi della mente, cercando un coinvolgimento che possa portare ad una rielaborazione da parte del paziente dei propri traumi spiega Fabio Castrota, vicepresidente Spi, che presenta i film e coordina i dibattiti- Gli artisti fanno qualcosa che è molto vicino a questo».

Nella discussioni del festival, al termine delle proiezioni, si prova a capire meglio questi traumi. «Ci sono stati mentali complessi e autodistruttivi che non è facile esprimere con il linguaggio - spiega la psicoanalista Gabriella Giustino - il cinema ci dà una possibilità in più di trasmettere questi stati così difficili da comprendere». Come quelli che furono portati sul grande schermo dal film cult Ultimo tango a Parigi. Film scandalo per eccellenza, che sabato sarà proiettato al festival in versione restaurata.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA