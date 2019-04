James Perugia

«È come se me l'avessero ucciso due volte». Maurizio sta vivendo il dolore più infame che la vita gli potesse riservare: suo figlio, il suo Stefano, è stato ucciso. E il suo cuore dilaniato è stato trafitto una seconda volta dalle parole del carnefice di Stefano, Said Machaouat, che ha confessato di averlo sgozzato perché non sopportava di vederlo felice. Un pensiero, quello di un ragazzo giustiziato da un assassino che decide di colpirlo con un coltello alla gola per colpa del suo sorriso, troppo assurdo da sostenere per un padre.

«Il pensiero che Stefano sia morto per uno sguardo, forse per un sorriso che aveva regalato al suo assassino, è inaccettabile... Non riesco a farmene una ragione».

Ieri la madre di Stefano ha incontrato il procuratore vicario Paolo Borgna. La famiglia tutta della vittima, poi, ha affidato il suo pensiero al legale. Ed ha trovato la forza di ringraziare tutti gli inquirenti che si sono date da fare in queste ore. «Il dolore per l'omicidio di un figlio, di un uomo giovane, di una persona di esemplare intelligenza e umanità, di un ragazzo onesto che stava andando a svolgere il proprio lavoro non può essere superato, tuttavia sapere che il responsabile non rimarrà ignoto è importante - ha detto ieri l'avvocato Nicolò Ferraris - la famiglia confida come ha sempre fatto nel sistema giudiziario italiano, affinché sia fatta piena giustizia, secondo quanto previsto dalla legge», prosegue la nota in cui si esprime «un sentito ringraziamento agli inquirenti per l'incessante lavoro svolto in queste settimane», dai pm ai carabinieri. «In queste settimane la professionalità, la competenza e l'attenzione mostrate da tutti gli inquirenti hanno avuto grande significato per i familiari di Stefano Leo».

