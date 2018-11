Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaDonald Trump è diventato un'anatra zoppa, nomignolo con cui viene chiamato il presidente degli Stati Uniti: con le elezioni di midterm, Trump infatti ha perso la maggioranza alla Camera, mentre il Senato rimane ai Repubblicani. Niente di sorprendente, le elezioni di metà mandato sono tradizionalmente sfavorevoli agli inquilini della Casa Bianca tanto da essere chiamate il castigo dei presidenti.Ma stavolta c'è un bel record: mai così tante donne al Congresso. Queste elezioni di midterm segnano infatti un record storico, con 95 elette alla Camera e 12 al Senato, cui si aggiungono le 10 senatrici già in carica. A guidare l'assalto femminile a Capitol Hill sono soprattutto le candidate democratiche, molte delle quali appartenenti a minoranze etniche. Come le prime due deputate native - Sharice Davids e Deb Haaland - e le due prime musulmane: la palestinese americana Rashida Tlaib e la somalo americana Ilhan Omar.Con la guida della Camera, i dem tenteranno così di salvare l'Obamacare, di tagliare i finanziamenti per la costruzione del muro di confine con il Messico, ma soprattutto hanno la facoltà di istituire commissioni parlamentari d'inchiesta con ampi poteri: come quello di ottenere documenti interni del governo e chiamare a testimoniare funzionari della Casa Bianca. Non a caso il deputato Adam Shiff, candidato a guidare la commissione intelligence, ha già promesso che porterà a termine il Russiagate. E Trump gli ha risposto: «Loro mi indagano? E io indago i democratici». Il presidente ha però incassato le tanto attese dimissioni del ministro della Giustizia Jeff Sessions: già da diverso tempo Trump aveva manifestato insofferenze sul suo operato. Guerra aperta.riproduzione riservata ®