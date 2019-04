James Perugia

Distrutto, con la barba lunga e ripiegato su sé stesso, è stato portato via di peso dagli agenti di Scotland Yard.

L'uomo che ha fatto tremare i potenti di tutto il mondo con le sue inchieste, Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, è stato arrestato ieri a Londra. La molla che ha fatto scattare l'arresto è stata la revoca dell'asilo politico che l'Ecuador aveva concesso al giornalista australiano sette anni fa.

Nel 2012 il fondatore della piattaforma che dal 2006 raccoglie e pubblica informazioni riservate e documenti coperti da segreto di stato avrebbe dovuto essere estradato in Svezia, per essere interrogato in merito ad accuse di stupro. L'allora presidente dell'Ecuador Rafael Correa gli concesse protezione perché ritenne fondate le sue preoccupazioni per una successiva estradizione negli Stati Uniti. Dal 2010, infatti, è in corso un'inchiesta del Grand Jury di Alexandria, in Virginia, per la pubblicazione di documenti segreti del governo americano da parte di WikiLeaks. La stessa inchiesta per cui oggi Assange rischia grosso, dopo l'arresto. Se l'Inghilterra approverà l'estradizione negli Usa, infatti, l'attivista australiano potrebbe non uscire più di prigione. Trump però ha twittato: «Non ne so nulla». I rischi a cui il fondatore di WikiLeaks è esposto in Europa, invece, sono minimi. In Inghilterra gli viene imputata una semplice violazione del rilascio su cauzione. L'inchiesta svedese per stupro, invece, è stata archiviata il 19 maggio 2017, dopo essere rimasta congelata.

Il primo ministro britannico Theresa May ha dato il «benvenuto alla notizia», mentre per il portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, «l'arresto a Londra del fondatore di Wikileaks è un duro colpo alla democrazia».

Twitta il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano (M5s): «L'arresto di Assange, dopo sette anni di ingiusta privazione di libertà, è una inquietante manifestazione di insofferenza verso chi promuove trasparenza e libertà come WikiLeaks. Amici britannici, il mondo vi guarda, l'Italia vi guarda. Libertà per Assange».

