James Perugia

Chi per i prossimi giorni pregustava già un caldo sole primaverile a scaldare lo stivale, rimarrà deluso. È in arrivo un vortice ciclonico.

Sono previsti temporali intensi al Nord, in particolare su alta Toscana e Levante Ligure. La neve cadrà sulle Alpi anche a quote basse e le temperature caleranno anche di 8-10 gradi in alcune regioni. «Domani (oggi ndr) arriva la prima perturbazione atlantica - spiega il metereologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - mentre giovedì prenderà vita il vortice ciclonico sul Mediterraneo occidentale». La fase clou del maltempo è tra oggi e domani, con piogge e rovesci sul Nordovest. Su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria e Campania sono previsti temporali per oggi.

La Regione Lazio ha emesso ieri un codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sui bacini costieri nord, Roma e bacini Costieri Sud da questa mattina e per le prossime 12 - 18 ore.

Giovedì ci sarà l'apice del maltempo al Nord, con piogge particolarmente abbondanti, e con un netto peggioramento anche al Centrosud. Un maltempo che si prenderà una breve pausa solo venerdì, quando le piogge si concentreranno al Sud e al Nord si potrà tirare un respiro di sollievo. «Ma il miglioramento è solo temporaneo - fanno sapere da 3bmeteo.com -Nel fine settimana il tempo tornerà instabile, sabato al Centro, mentre domenica si prevedono ulteriori piogge al Centrosud».

