James Perugia«Approfondire il passato» per comprendere il nostro tempo. È la sfida che si pone Andrea Purgatori, giornalista, conduttore e sceneggiatore, che torna su La7 torna con la nuova stagione di Atlantide. La prima puntata, questa sera su La7, racconta la stagione politica argentina del generale Peron, uno dei primi populisti a conquistare il potere nella storia, ma «non è detto per forza di cose che quello che è accaduto ieri o l'altro ieri debba accadere anche oggi: noi non diamo giudizi», spiega Purgatori.«Racconteremo Evita, icona amatissima - spiega il conduttore - il peronismo ma poi quelle che sono state le sue conseguenze: la crisi economica, il golpe e la dittatura militare, i desaparecidos». Ma le sorprese della nuova stagione di Atlantide non finiscono qui. Ci sarà una puntata dedicata a Gheddafi: «Era il miglior nemico dell'Italia, avversario dell'Occidente e protettore dei terroristi - ricorda Purgatori - ma poi tutti scendevano a patti con lui: da Blair fino a Berlusconi».La nuova stagione di Atlantide racconterà anche la tragedia della Moby Prince del 1991, gli anni di piombo e Tangentopoli, e poi ci sarà una biografia del boss del cartello di trafficanti di droga di Sinaloa, El Chapo, e la mafia dei Corleonesi. «Il nostro - conclude Purgatori- è un programma che usa un linguaggio accessibile a tutti, chiaro, diretto, con immagini da seguire come un film per non far annoiare chi ci segue, ma in cui le storie sono autentiche come i testimoni che abbiamo».