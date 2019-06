JAMES BOND ALL'ASTA

Mario Fabbroni

Solo la licenza di uccidere non sarà compresa nel prezzo. Per il resto, a bordo del bolide dello 007 preferito da Sua Maestà c'è proprio tutto: mitragliatrici a scomparsa, vetri anti-proiettile, rifiniture e interni in pregiatissima pelle, pistole anteriori che puntano i nemici spingendo un solo pulsante a mirino, chiazza di petrolio per disperdere gli eventuali inseguitori, paraurti semoventi e che aumentano di spessore, sistema anti-fumo interno con isolamento dell'abitacolo.

Gadget da sballo montati apposta sulla mitica Aston Martin DB5 del 1965, che gli appassionati di James Bond non potranno che desiderare, oppure decidere di mettersi in gara rilanciando offerta su offerta.

Obiettivo: acquistare l'auto dell'agente segreto più famoso del mondo al tutt'altro che modico prezzo di almeno 3 milioni di dollari. Forse si sfioreranno anche i 4 milioni, almeno stando alle previsioni degli esperti.

L'ultima volta che si era tenuta una simile competizione planetaria, nel 2006, l'acquirente riuscì a mettersi al volante del bolide più prezioso dl cinema dopo aver sborsato poco più di 2 milioni di dollari.

Ma il prossimo 15 agosto, a Monterey (in California) la RM Sotheby's batterà un gioiello automobilistico di maggior pregio, perché interamente restaurato nel 2012: la Aston Martin DB5 utilizzata da James Bond. Chiariamo subito: non si tratta di quella utilizzata nella memorabile pellicola Goldfinger, pur essendo un modello speculare. Si tratta quindi di una delle due auto prodotte da Eon Productions per promuovere un altro film di 007, Thunderball, uscito immediatamente dopo. Modelli che non sono mai apparsi nel film. Le auto sono rimaste in magazzino per alcuni anni dopo la produzione cinematografica, fino a quando il collezionista britannico Lord Anthony Bamford le ha comprato entrambe. Dopo di lui le Aston Martin DB5 del 1965 hanno avuto solo altri due proprietari privati. Proprio il curatissimo restauro farà schizzare il prezzo alle stelle, visto che include anche i gadget più ammirati nei film di James Bond: quindi lo schermo antiproiettile si solleva, i paraurti si estendono, lo schermo antifumo, le pistole anteriori e la chiazza di petrolio si attivano. Verosimilmente il sedile ad espulsione non funziona, ma il pannello sopra è rimovibile. E anche i vari interruttori a levetta dovrebbero essere funzionanti, per sentirsi veri 007.

