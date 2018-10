Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Jackson Pollock, ma anche Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e altri. Sono grandi nomi della storia dell'arte contemporanea i protagonisti della mostra Pollock e la Scuola di New York, che, fino al 24 febbraio vede al Complesso del Vittoriano uno dei nuclei più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York. L'esposizione, curata da Luca Beatrice con David Breslin e Carrie Springer, spazia attraverso circa 50 capolavori, tra i quali Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre 3 metri. Un viaggio alla scoperta dell'espressionismo astratto e della rivoluzione, nata a maggio 1950 a seguito dello scandalo del Metropolitan Museum di New York che, organizzando una importante mostra di arte contemporanea, escluse gli action painter, scatenando una vera e propria rivolta degli esponenti del movimento. Dai lavori di Pollock il percorso illustra la Scuola di New York e gli Irascibili, l'espressionismo astratto appunto e i Color Field. (V. Arn.)Da oggi al 24 febbraio presso il Complesso del Vittoriano, Via di San Pietro in Carcere