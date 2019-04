JACKPOT DELLA SANITÀ

Emilio Orlando

Con uno stratagemma che utilizzava da anni, si è appropriato indebitamente di un milione e mezzo di euro, destinato ai rimborsi spese delle ditte esterne che lavorano per il ministero della Salute, per giocarseli alle slot machine. L'uomo finito in manette è un funzionario statale, responsabile della direzione generale del personale e del bilancio degli uffici dell'Eur.

La frode, che andava avanti dal 2017, è venuta alla luce da alcune verifiche che gli uomini del nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza hanno fatto sui conti correnti del dirigente infedele, da cui è risultato che alcuni bonifici in entrata erano destinati in realtà a società e non a persone fisiche.

Il sistema informatico di allarme dei circuiti interbancari, aveva evidenziato quest'anomalia per cifre che superavano il milione di euro. La scoperta dei finanzieri è stata sensazionale.

Il funzionario, fino a quel momento insospettabile e molto stimato in ufficio da superiori e subalterni, aveva studiato un piano ingegnoso che gli permetteva di sfuggire ai radar dei controlli interni del ministero della Sanità: una volta ricevute le fatture dalle società in outsourcing che avevano svolto servizi per conto del dicastero le falsificava, inserendo nei mandati di pagamento il suo iban bancario o quello dei suoi famigliari al posto di quello del reale beneficiario. Inoltre curava in prima persona la pratica amministrativa, seguendola nel relativo iter per l'approvazione del pagamento.

Per non destare sospetti ed evitare che i veri creditori lamentassero i mancati pagamenti, duplicava la fattura, che veniva saldata due volte dalla tesoreria. In altri casi riusciva invece ad emettere false ricevute di rimborsi per trasferte mai effettuate e farsele pagare.

Il denaro che aveva trafugato se lo giocava quasi interamente alle Vlt in molte sale gioco di Roma e provincia, dove era molto conosciuto come giocatore insaziabile, che spendeva grosse cifre alle macchinette.

Ieri mattina all'alba le fiamme gialle, oltre a notificargli l'ordine di arresto in carcere, hanno eseguito anche un sequestro dei suoi beni mobili ed immobili.

