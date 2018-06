J-Ax & Fedex, festa sold-out a San Siro: «Grande emozione»

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioMILANO - J-Ax e Fedez, ultimo capitolo. L'appuntamento è per stasera allo Stadio San Siro di Milano dove i due rapper esordiranno con un tutto esaurito di 75mila persone (questo il dato comunicato da loro sui social). Una grande festa che chiuderà i due anni insieme. Comunisti col Rolex - «disco che doveva alleggerire il peso delle aspettative sia per me che per Ax», scrive Fedez - è stato il disco più venduto dell'anno scorso, terzo platino, mentre 33 le date live, di cui 25 sold-out e oltre 230mila presenze.«Senza questo disco non avrei conosciuto la mia futura moglie e non sarei qui a scrivere questo papiro di fianco a mio figlio», posta Fedez alla vigilia di San Siro tra il commosso e il nostalgico ricordando le sue origini, che a breve convolerà a nozze con Chiara Ferragni, la fashion blogger da cui ha avuto il figlio Leone. Due ore e mezzo di concerto per viaggiare attraverso successi e ospiti: Grido, Gué Pequeno, Il Cile, Levante, Malika Ayane, Nina Zilli, Noemi, Sergio Sylvestre, Stash e Cris Brave. Ad aprire, rap e trap della band romana dei Dark Polo Gang, vestita Valentino.Dalle Stories che anticipano palco e prove si intuisce che sarà un concerto pieno di effetti speciali. Per loro il coronamento di un sogno. «Quando ero un ragazzino - scrive Ax- mi dicevano che non sarei diventato niente Non avevo abbastanza soldi, ero spazzatura da periferia e quando ho cominciato a fare musica mi dicevano che stavo occupando un posto non mio Ero spazzatura che faceva spazzatura Devi crescere e guardare gli altri ingrassare mentre fai la fame e non ti puoi permettere di chiedere neanche gli avanzi. Oggi mi hanno comunicato che San Siro è sold out Ora so di non essere più solo». Dopo stasera, ognuno per la sua strada per modo di dire, perché continueranno insieme con Newtopia, la loro agenzia ed etichetta indipendente. Il concerto sarà trasmetto in diretta su RTL 102.5 con la regia di Luigi Antonini.