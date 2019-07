J-AX + Articolo 31

CAPANNELLE

Il cantautore del rap e pioniere italiano del rap' n'roll continua le celebrazioni dei suoi 25 anni di carriera. Sul palco oltre alla big band di nove ele- menti, lo storico socio Dj Jad per riproporre le hit degli Articolo 31. In scaletta anche gli ultimi due singoli di successo: Timberland Pro e Ostia Lido.

Feat. l'artista Raptuz. A Rock in Roma festival.

Via Appia nuova 1245, domani alle 21,45, ingr. 35 euro+dp (posto unico) ww.rockinroma.com

Eli Degibri

CASTEL SANT'ANGELO

Uno dei più talentuosi sassofonisti dell'ultima generazione della scena jazz internazionale. Con lui Tom Oren al piano, Tamir Shmerling al contrabbasso, Eviatar Slivnik alla batteria. Nell'ambito della rassegna Notti di Musica al Castello, del Polo Museale del Lazio.

L.tevere Castello 50, domani alle 21, 7,50

euro, www.art-city.it

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA