Izzo e Milik subito: il mercato di Friedkin prende già il volo

Francesco Balzani

ROMA - Izzo o Smalling per la difesa, Milik per sostituire un Dzeko sempre più in odore di Juve. Il mercato della Roma, a pochi giorni dallo sbarco di Friedkin in Italia, prova a decollare con molte difficoltà. Col presidente siamo al lavoro per migliorare la Roma, aveva detto Fonseca sabato sera. E le prime chiacchierate hanno spostato l'attenzione su reparto difensivo disastroso pure nell'amichevole di Cagliari. In attesa di sciogliere il nodo portiere si complica Smalling per il quale lo United non intende fare sconti . Al posto dell'inglese potrebber arrivare Izzo. La trattativa tra Roma e Torino - con la regia dell'agente Raiola - per portare l'azzurro (esperto di difesa a 3) nella capitale è alle battute finali: si lavora a un prestito con facile obbligo di riscatto sui 22 milioni. Il 28enne ieri ha postato l'immagine di alcune fiamme giallorosse sul suo profilo ma Cairo ne vuole 25. Quello che potrebbero fare a breve pure Biraghi (contatti intensi con la Fiorentina) e Milik che da tempo ha detto sì a un quadriennale da 5 milioni. Il polacco attende l'intesa tra Roma e Napoli, e l'aria tra i due club si è addolcita tanto che è previsto un summit decisivo. L'offerta sarà sui 22 milioni (bonus compresi), la richiesta del Napoli si è abbassata a 25. Le sensazioni sono positive e spingono sempre più Dzeko verso la Juve. Il bosniaco non punta più i piedi per restare e c'è stato un altro contatto con Pirlo. Affari minori: Santon in orbita Crotone.

ZANIOLO OPERATO - L'intervento al legamento crociato del ginocchio sinistro è riuscito perfettamente dopo 2 ore di operazione presso la clinica Gelenkpunkt a Innsbruck. Zaniolo, accompagnato dalla famiglia e dalla fidanzata oltre che dal medico della Roma Manara, si fermerà in Austria per almeno 4 giorni. Da ora conto alla rovescia per tornare a fare ciò che amocioè giocare con la Roma ed esultare insieme a voi. Innamorato follemente di questa maglia ha scritto Nicolò su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

