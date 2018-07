Ivan, speciale come i suoi quattro libri

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una valigetta che contiene quattro libri particolari, dedicati a bambini particolari, ma anche da leggere e condividere con gli amici. Perché le pagine di Una giornata con Ivan sono un progetto di Need You Onlus dedicati a coloro che utilizzano la Comunicazione Aumentativa Alternativa, in particolare rivolta ai bambini con autismo. Il percorso di Ivan si approccia a lettori speciali con una cura altrettanto speciale, restando sempre letture universali, magari da condividere seduti accanto ad un amico di scuola. La giornata di Ivan affronta il quotidiano ma anche situazioni più complesse come una visita medica. Le storie sono scritte in prima persona e si utilizzano i simboli Widgit, a colori e riquadrati per una maggiore definizione e dallo sfondo.La giornata di Ivan, Need You Onlus, acquistabile su needyou.it