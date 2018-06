«Iuventa, il sogno infranto delle Ong»

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quando ha iniziato le riprese due anni fa, Michele Cinque, regista di Iuventa in anteprima a Milano stasera a Casa Emergency - era consapevole di affondare le mani in un tema di scottante attualità. Non poteva però sapere che la storia che andava a raccontare (dall'interno) sarebbe stata ancor più rilevante in questi giorni. Cinque ha infatti seguito i ragazzi della Jurgen Rettet - la Ong tedesca creata da un gruppo di ventenni - mentre affrontavano le prime missioni in mare con la nave Iuventa, poi sequestrata, per salvare le vite dei tanti uomini e donne che affrontavano il pericoloso viaggio dall'Africa all'Europa.«Più che sulla dimensione emergenziale ha spiegato il regista al Biografilm festival di Bologna il mio film è su una generazione che credeva ancora che le dinamiche sociali potessero essere influenzate».In fondo ha messo in parallelo i progetti di vita di persone della stessa generazione, ma di due parti del mondo lontane tra loro, Africa e Germania«Ho capito presto che l'utopia dei ragazzi della Jurgen Rettet si sarebbe schiantata contro la realtà. Loro non volevano proporre una soluzione politica, ma fare pressione affinché l'Europa creasse un nuovo programma di salvataggi nel Mediterraneo. Era una specie di provocazione: se dei ventenni possono autofinanziarsi e salvare 6.000 persone in un'estate, perché non può farlo l'Europa?».Il suo film aiuta a capire meglio anche ciò che accade in questi giorni?«Spero che possa contribuire a comprendere la realtà nella sua complessità. Ciò che si dice delle Ong è molto lontano dalla realtà che si vive vedendole da vicino».Che succederà ora?«Siamo a un bivio: tra l'obbedienza e la risposta alla propria coscienza, con una legislazione sempre più impaurita».