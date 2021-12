ITC Ruiz in dad, ma non per Covid: è inagibile

Dad per tutti, solo che questa volta non è colpa del Covid ma dei vandali. Brutta sorpresa ieri mattina per l'istituto Ruiz all'Eur: qualcuno nella notte, non avendo proprio di meglio da fare, è entrato indisturbato nei locali della scuola ed ha svuotato gli estintori provocando così danni enormi visto che l'istituto dovrà essere ripulito.

Non è la prima volta che accade, anzi sembra che ci sia qualcuno che puntualmente entra e fa quel che vuole: «Non si tratta di furti spiega un genitore sembrano più che altro dispetti. Si dovrebbe far luce su questi attacchi al Ruiz, sembra ormai un'abitudine».

Intanto ieri la scuola è rimasta chiusa e lo sarà anche oggi con i ragazzi tutti in dad. Ed è un peccato, visto che erano rientrati in classe solo mercoledì, dopo l'occupazione.

Stamattina i licei dell'Eur (come il Levi, il Cannizzaro, il Majorana e alcune classi del Vivona) faranno un sit-in di protesta davanti all'ufficio scolastico regionale di via Ribotta. (L.Loi.)

