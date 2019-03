ItalMancini, Chiesa verso il forfait

Marco Zorzo

MILANO - Federico Chiesa, più no che sì in vista dell'esordio delle qualificazioni per Euro 2020 sabato a Udine contro la Finlandia. A proposito, si va verso il sold out per il Friuli, già venduti quasi 20mila biglietti, con 750 tifosi finlandesi he seguiranno la Nazionale nordica in Italia. La partita sarà diretta dall'arbitro israeliano Orel Grinfeeld.

Tornando al gioiello della Fiorentina, se la partita si dovesse giocare stasera, la sua assenza sarebbe certa. Chiesa verrà monitorato con la speranza di recuperarlo. Una decisione comunque è attesa entro domani quando gli azzurri lasceranno il Centro tecnico federale per raggiungere Udine. Al riguardo Mancini sta mostrando di avere le idee ormai chiare come emerso dall'allenamento di ieri pomeriggio, seguita da Filippo Inzaghi, e preceduta da una sessione video in mattinata: modulo 4-3-3, Donnarumma tra i pali, Florenzi-Bonucci-Chiellini-Biraghi in difesa, Barella-Jorginho-Verratti a centrocampo, Politano-Immobile-Bernardeschi in attacco.

Questa l'Italia che si appresta a iniziare il cammino per l'Europeo, aspettando Chiesa.

