Italiani più ottimisti e più longevi ma un giovane su due è in difficoltà

Lorena Loiacono

Vivono meglio e più a lungo: gli italiani, fiduciosi e soddisfati, nel 2018 hanno visto migliorare la maggior parte degli aspetti della loro vita. Aumentano quindi gli anziani ma, nota dolente, peggiorano le condizioni dei più giovani. E' quanto emerge dal rapporto Bes, il Benessere equo e sostenibile, dell'Istat.

L'OTTIMISMO. Emerge infatti che gli italiani nel 2018, rispetto al 2017, hanno visto migliorare otre il 50% del totale dei circa 110 indicatori per cui è possibile fare un confronto. Si tratta di indicatori che vanno a toccare aspetti come salute, lavoro, qualità della vita e aspettative. Ed è stato registrato un miglioramento in tutte le aree del Paese, con valori più elevati al Nord che raggiunge il 59,3% e più bassi al Centro con un 50,9% di soddisfazione. Due italiani su 5 manifestano un elevato livello di soddisfazione.

NONNI BOOM. Nel 2018 l'Italia ha registrato il picco massimo per la speranza di vita che arriva a 82,3 anni, gli uomini si fermano a 80,9 anni e le donne arrivano a 85,2 anni anche se la maggiore longevità femminile corrisponde in realtà a condizioni di salute più precarie.

I MIGLIORI ANNI. Considerando solo gli anni trascorsi in buona salute, lasciando fuori quindi quella fascia di età in cui i problemi di salute compromettono la qualità della vita, la soglia massima si raggiunge al Nord dove le persone stanno bene fino a 59,3 anni contro i 56,3 anni del Sud.

SUD PIÙ PESANTE. A questa soglia è legata anche la cura del corpo visto che nel 2018 nelle regioni del Mezzogiorno il 49,6% ha avuto i valori più elevati per l'eccesso di peso contro il 43,3% Centro e 41,9% Nord.

GIOVANI IN CRISI. L'Istat ha valutato le 5 dimensioni del benessere come salute, lavoro, istruzione e formazione, benessere soggettivo, coesione sociale e territorio, rilevando che oltre la metà dei giovani tra 18 e 34 anni lamenta almeno una mancanza. Uno su 5, vale a dire due milioni di giovani, addirittura non raggiunge due o più dimensioni del benessere. Accade soprattutto nella fascia che va da 25 a 34 anni soprattutto al Sud. Rispetto al 2012, assicurano gli esperti del Bes, la condizione dei giovani è peggiorata.

L'ISTRUZIONE. Ma L'istruzione. Nel 2018 il 63% degli italiani tra 20 e 64 anni ha un'occupazione, la soglia sale al 78,7% se si considerano solo i laureati. Il valore più basso si registra invece per le donne del Sud: ha un lavoro solo il 35%.

riproduzione riservata ®

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA