Italiani più attenti alla salute

MILANO - Una maggiore attenzione alla salute, ai sintomi, ai comportamenti responsabili, per ridurre al minimo le possibilità di contagio anche nei confronti degli altri.

Più consapevolezza e senso di responsabilità nella cura di sé con un ruolo centrale degli operatori sanitari. C'è un diverso atteggiamento verso i temi di salute al centro dell'indagine di Ipsos MORI, commissionata da GSK Consumer Healthcare, che evidenzia l'impatto della pandemia sugli italiani: il 61% dedica più tempo alla ricerca di informazioni sulla salute e il 75% ritiene importante gestirla direttamente.

Lo studio ha coinvolto circa 4mila persone in Germania, Italia Regno Unito e Spagna. Il 62% degli italiani (rispetto al 66% delle persone in Spagna, al 56% nel Regno Unito e al 52% in Germania) ha sviluppato una migliore comprensione di ciò che influisce sulla propria salute ed il 69% è ora più propenso a considerare la propria salute nel processo decisionale quotidiano.

Inoltre molti italiani prima della pandemia davano per scontata la propria salute (54%). Al momento del sondaggio il 77% ha dichiarato di essere maggiormente preoccupato della salute delle persone vicine.

In particolare italiani (79%) e spagnoli (80%) sono tra i più propensi a prendere precauzioni extra per ridurre o eliminare la trasmissione di malattie, dichiarando anche l'intenzione di assumere più vitamine o minerali, per aiutare a rafforzare il proprio sistema immunitario (47%).

Lo studio ha evidenziato che i marchi che i consumatori scelgono di acquistare sono quelli di cui si fidano (89% degli italiani), devono avere una grande tradizione ed essere scientificamente provati (89%). «L'indagine ci dice che l'emergenza COVID-19 ha modificato in modo sensibile alcune abitudini, rendendoci più responsabili e attivi nella cura della salute e consapevoli dell'impatto dei comportamenti verso gli altri e il SSN - afferma Giuseppe Abbadessa, General Manager di GSK CH Italia -. Questo contribuisce a ridefinire l'importanza nella nostra società di una cultura della cura di sé e del ruolo degli operatori sanitari nel guidare i cittadini verso una maggiore attenzione e una corretta gestione della salute».

