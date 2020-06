Italiani finalmente liberi, a partire da oggi, di raggiungere le seconde case anche in regioni diverse dalla propria. Ripartono le prenotazioni in alberghi e case vacanza, riprendono le attività le agenzie di viaggio. La stagione balneare parte ufficialmente in quasi tutte le regioni: solo la Sicilia aspetta sabato prossimo. Valgono le linee guida nazionali: in spiaggia ogni ombrellone deve avere 10 metri quadrati, che diventano 12 in Veneto ed Emilia. Dal 15 giugno, sulle spiagge e nei luoghi a rischio di assembramento entreranno in servizio gli assistenti civici: volontari (senza potere di fare sanzioni) incaricati di verificare il rispetto delle misure anticontagio. Terme e centri benessere hanno riaperto nel weekend. Il 15 giugno riapriranno i centri estivi per i bambini dai 3 anni in su.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA