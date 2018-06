Italiani ammalati di medicine

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaSpesa sanitaria privata record e sette milioni di italiani indebitati per pagarsi le cure. Sono i dati preoccupanti emersi dal rapporto Censis-Rbm presentato ieri a Roma. Secondo il report la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la tredicesima di un operaio se ne va in cure sanitarie per sé e i familiari, quasi 1.100 euro all'anno.Per evitare le liste d'attesa infinite o per il dentista gli italiani - oltre 44 milioni di persone - hanno speso ogni anno ben 40 miliardi di euro di tasca propria. In un post su Facebook il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha commentato: «In questi anni abbiamo assistito a una crescita delle disuguaglianze socioeconomiche che ha portato tanti, troppi, nostri cittadini a indebitarsi per accedere alle prestazioni sanitarie o a dovervi rinunciare. Il ministero che rappresento nei prossimi mesi elaborerà soluzioni che garantiscano adeguati livelli di assistenza».Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente, sono tantissimi quelli che per curarsi hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi.«Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una polizza sanitaria o di un Fondo sanitario integrativo - spiega Marco Vecchietti, ad RBM Assicurazione Salute si potrebbe realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa sanitaria privata ad un sistema collettivo a governance pubblica e gestione privata. In termini economici, questa impostazione potrebbe consentire di dimezzare e contenere la spesa delle famiglie di circa 20 miliardi, abbattendo i costi medi pro capite di tasca propria di quasi 340 euro».riproduzione riservata ®