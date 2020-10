Italia, tutto fin troppo semplice contro la Moldavia: 6-0

Marco Zorzo

Alla faccia del numero 17, tante sono le partite in serie positiva della Nazionale di Roberto Mancini. Tutto fin troppo facile per l'Italia sperimentale (chiamiamola così) messa in campo dal nostro ct contro la modestissima Moldavia (o Moldova, fate voi), al posto numero 175 del ranking Fifa. Finisce 6-0, con cinque reti realizzate nella prima frazione.

E pensare che al 7' Sirigu si è prodotto in un intervento per niente semplice sulla conclusione di Nicolacescu, sull'unica disattenzione di Acerbi. Poi un monologo a tinte azzurre. Grande protagonista Stephan El Shaarawy, autore di una doppietta al 30' e 45' (e fascia di capitano al braccio). Ialia in vantaggio al 18' con Cristante, che di crapa infila Koselev. Raddoppio di Caputo, della premiata ditta Sassuolo al 23'. E fantastica autorete di Posmac al 37' degna del miglior Niccolai del Cagliari scudettato di Gigi Riva. Insomma, un primo tempo che fila liscio come l'olio e che regala ulteriori certezze al ct azzurro.

Ripresa al piccolo trotto, con la solita girandola di cambi e Mancini che mette in guardia i suoi: vietato abbassare la guardia. Accontentato al 72' con la prima rete azzurra firmata da Berardi, autore del 6-0, altro giocatore del Sassuolo targato De Zerbi.

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA