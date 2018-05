«Italia, ti riporto in alto»

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - «Sono in debito con il Perugia che 18 anni fa consegnò lo scudetto alla Lazio». Nel suo primo giorno da allenatore dei Grifoni, Alessandro Nesta torna subito con la mente al 2000 quando la sconfitta della Juve al Renato Curi consegnò il secondo scudetto della storia ai biancocelesti. Adesso però la testa è al presente e ad un'avventura fortemente voluta: «Ci siamo sentiti qualche mese fa con il presidente (Massimiliano Santopadre, ndr) e mi aveva proposto di venire ma ero impegnato con un'altra squadra. Poi quella possibilità è sfumata e appena ho visto i campi di allenamento, lo stadio, e l'ambiente mi è venuta voglia di campo ed ho accettato. Ringrazio Breda (esonerato tre giorni fa) anche se non lo conosco, perché mi ha dato l'opportunità di giocare i play-off. Se lo incontrerò gli pagherò un caffè».La testa adesso è all'ultima gara contro l'Empoli, preludio ai play-off per la Serie A: «Non mi preoccupa niente. Vinciamo per creare entusiasmo, per caricarci così possiamo affrontare i playoff con un'altra mentalità. Per me è l'anno zero e spero che i tifosi capiscano e resettino tutto». Nesta prova a caricare l'ambiente: «Andare in serie A è un sogno non da persone normali: io credo nei sogni e ai miei ragazzi dico che non è impossibile». Ieri primo allenamento tra l'entusiasmo dei tifosi, Nesta non ha ancora deciso come giocherà: «Non voglio stravolgere nulla ma dobbiamo essere pronti a fare un paio di moduli e non si può improvvisare. Diamanti lo conosco, ci ho giocato contro, è un rompiscatole in campo».Un pensiero anche per il neo cittì Mancini: «Gli faccio in bocca al lupo. È la figura giusta per la Nazionale perché credibile». Poi così sula questione De Vrij: «Io lo farei giocare. I contratti finiscono, ma prima i giocatori sono a disposizione. Inzaghi? Con Simone ci ho giocato, era un attaccante vero e non mi aspettavo che facesse un campionato così. Ha grandi idee e mi ha stupito. È davvero un grande allenatore».riproduzione riservata ®