ITALIA-SVEZIA

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Calgary ha rinunciato: corsa a due tra Milano-Cortina e Stoccolma per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. E va detto subito: l'Italia è favorita. Ironia della sorte, c'è ancora la Svezia sulla strada sportiva dell'Italia; un anno fa gli scandinavi buttarono fuori dal Mondiale di calcio gli azzurri, in una delle pagine più nere della Nazionale. Adesso c'è una occasione enorme per prendersi una rivincita e riportare i Giochi sulla neve in Italia, venti anni dopo l'edizione di Torino.Calgary ha rinunciato perché il referendum consultivo ha bocciato l'idea: il 56,4 degli abitanti della città canadese ha detto no. Si allunga così la lista delle rinunce a competere per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali: prima Sapporo, Sion, Graz, Erzurum. E ora Calgary.Inutile girarci attorno: l'Italia ora non può perdere: il 28 novembre la road map di avvicinamento all'assegnazione punta su Tokyo, con la presentazione del primo dossier delle due sfidanti. L'11 gennaio, poi, ultima data per presentare il fascicolo formale della candidatura e le garanzie di bas. Valutazioni e visite alle due città del Cio tra febbraio e marzo; 12 aprile dossier e garanzie definitive, poi la decisione a Losanna, in giugno. La città svizzera ha sostituto Milano che era sede della sessione decisiva del Cio a settembre (spostata perché la carta olimpica vieta a una nazione candidata di ospitare la sessione di assegnazione).«La rinuncia di Calgary non ci distrae dal nostro obiettivo. Vogliamo dimostrare come i nostri territori e le nostre potenzialità sono le migliore del mondo per organizzare questi Giochi», ha spiegato fiducioso Attilio Fontana, governatore Regione Lombardia. In sintonia il sindaco di Milano Giuseppe Sala: «Il Cio ha realizzato un sondaggio informale in città: l'82% dei milanesi vuole i Giochi». E Luca Zaia, governatore veneto rafforza: «Non abbassiamo la guardia, dobbiamo vincere».riproduzione riservata ®