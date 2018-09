«Italia, serve una partenza sprint»

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Italobrasiliano di origine venete. Jorginho con l'avvento di Roberto Mancini è diventato l'azzurro più impiegato nelle ultime tre partite: 246 minuti su 270. Da qui l'etichetta di isnostituibile. E lui sorridendo ammette: «Ma questo dovete chiederlo al ct...».Tuttavia c'è una ferita ancora da rimarginare: «La mancata qualificazione a Russia 2018. Il Mondiale? Onestamente non l'ho seguito granché. Non c'eravamo, purtroppo. Ma una cosa posso dire: questa Italia non è affatto lontana delle big».E adesso la Nations League, con il debutto domani a Bologna contro la Polonia di Lewandowski (ma non solo). Questo il Jorginho pesniero: «Bisogna partire col piede giusto, giocare bene e vincere. Siamo tutti motivati, ho trovato un gruppo unito che si diverte e che ha voglia di fare bene».Una Nazionale che ritrova capitan Chiellini («Un punto di riferimento, lo ascoltano tutti») e un Balotelli deciso a recuperare il tempo perduto. «C'è davvero un bellissimo clima», sottolinea l'ex Napoli, il cuore pulsanete di un'Italia a caccia di talenti e giocatori emergenti per cercare di risollevarsi. Mancini ne ha chiamati diversi. La curiosità però è per tutti loro i modelli sono... stranieri: per Cragno sono Lloris e De Gea, per Lazzari dani Alves, per Zaniolo Kakà, per Biraghi, un passato nell'Inter, è Maicon.Anche per un altro talento come Federico Chiesa, il giocatore più ammirato è straniero: Antoine Griezmann, campione del mondo: dettaglio non da poco.Per Jorginho ora al Chelsea di Sarri, un dolce ricordo di Napoli: «La Premier è bellissima, tosta. Però mi manca il sole, la gente, il cibo, il clima che si respira all'ombra del Vesuvio. Un giorno tornerò». Forse.E ieri prove anti-Polonia per l'ItalMancini. Il tridente con Bernardeschi, Balotelli e Insigne, il possibile debutto del viola Benassi, la ricomposizione anche in azzurro della coppia di centrali Bonucci-Chiellini già riunita nella Juve. Sono alcune delle indicazioni emerse dall'allenamento di ieri pomeriggio della Nazionale a Coverciano.