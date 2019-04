Italia, la più anziana d'Europa fallito il ricambio generazionale

Mario Fabbroni

Primi per anziani, ultimi per fertilità. L'Italia cambia completamente volto rispetto al Paese tradizionale dipinto fino al secolo appena trascorso. «Non si ferma la crescita dell'indice di vecchiaia che, al 1 gennaio 2018, raggiunge quota 168,9: il rapporto tra gli anziani (65 anni e più) e i giovani (meno di 15 anni) registra così un nuovo record nazionale», rileva infatti l'Istat nel rapporto Noi Italia. In pratica, ci sono 169 anziani ogni 100 giovani, dato che fa confermare «il primo posto nella graduatoria decrescente per l'indice di vecchiaia in Europa».

Pià anziani e culle sempre più vuote. «La stima per il 2018 del tasso di fecondità totale si attesta su una media di 1,32 figli per donna, in linea con il 2017, un valore sensibilmente inferiore alla cosiddetta soglia di rimpiazzo che garantirebbe il ricambio generazionale», rioleva ancora l'Istat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA