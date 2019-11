Italia, ko con gli Usa nella notte: polemiche per orari e regole

Massimo Sarti

MILANO - Il graffio è arrivato su Instagram da Fabio Fognini: «Ore 4,18, è normale? Le nuove regole non sono delle migliori». Il doppio azzurro formato dal ligure e da Simone Bolelli ha infatti terminato nella notte fonda di Madrid il match perso in tre set con gli statunitensi Querrey e Sock. Italia sconfitta 2-1 dagli Usa (Fognini aveva battuto Opelka, mentre uno stremato Berrettini si era fatto rimontare da Fritz), come contro il Canada, e fuori dalla Coppa Davis. Con rimpianti per match sfuggiti di un soffio e perplessità sulla rinnovata formula. L'eliminazione aritmetica degli azzurri è arrivata a sfida con gli States ancora in corso, a causa del 6-0 6-0 regalato dall'Australia al Belgio per la rinuncia alla disputa del doppio. Un evento che escludeva l'Italia dal ripescaggio come una delle migliori seconde. «Questi ritiri non sono corretti. La Davis merita un format migliore e più rispetto per i giocatori», ha detto capitan Corrado Barazzutti.

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

