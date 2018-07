Italia in finale: 2-0 alla Francia Ora il Portogallo

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Due reti in tre minuti, un uno-due bellissimo e terribile e l'Italia batte la Francia nella semifinale degli Europei under 19 in Finlandia. Per gli azzurrini di Nicolato è finale, un risultato eccezionale, in un campionato continentale fin qui perfetto e senza sconfitte. E adesso, tra gli azzurrini e il titolo europeo c'è il Portogallo che sempre ieri ha dilagato 5-0 contro l'Ucraina, confermandosi squadra davvero ben equilibrata (due reti a testa di Joao Felipe e Trincao, una di Correira). Si giocherà domenica alle 17,30 a Helsinki (diretta su Raisport).L'Italia che ha battuto la Francia ha risolto tutto in tre minuti: al 27' con Capone e al 30' con Kean nel primo tempo. E gli azzurrini nel recupero sempre del primo tempo falliscono una clamorosa palla gol, ancora con Kean in contropiede, che avrebbe potuto chiudere definitivamente il match. Inutili gli assalti dei transalpini nella ripresa, con una traversa colpita e poco altro. Gli azzurrini, insieme con le altre tre semifinaliste, hanno conquistato l'accesso diretto ai Mondiali under 20 del prossimo anno. (M.Lob.)