ITALIA IN CODA AI PAESI DEL MONDO PER LA CRESCITA DEL PIL NEI PROSSIMI DUE ANNI. COME IL GIAPPONE

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rispetto all'attuale instabilità italiana c'è certamente una «preoccupazione» e i mercati la riflettono. Ma non bisogna basare le proprie politiche sulle reazioni quotidiane dei mercati perché cambiare politica ogni giorno sarebbe una «pazzia»: questo il messaggio lanciato dal segretario generale dell'Ocse Angel Gurria, rispondendo a una domanda sull'Italia a margine della Ocse Week 2018.«Cambiare politica ogni giorno sarebbe una pazzia», ha dichiarato il numero uno dell'Ocse, aggiungendo: «Se mi chiedete: c'è una preoccupazione per l'attuale instabilità? La risposta è si e i mercati la riflettono. Ma dobbiamo cambiare la politica a causa di questo? La risposta è no. Bisogna guardare alla politiche di lungo termine».E ancora: «Volatilità, aumento dello spread nel breve termine... quello che non possiamo fare è stabilire politiche di lungo termine in base a ciò che ogni giorno accade nei mercati, perché lo spread sale e il giorno dopo scende e il giorno dopo risale... Cambiare politica ogni giorno sarebbe una pazzia - h avvertito Gurria - Bisogna dunque avere una missione di medio e lungo termine».Del resto i numeri già oggi (senza i contraccolpi causati dalla lunghissima crisi di governo, indicano che la crescita stimata per l'Italia nel 2018 (+1,4%) e nel 2019 (+1,1%) risulta tra le più basse di tutta l'area Ocse insieme a quella del Giappone (1,2% per entrambi gli anni). È quanto emerge dalla previsioni contenute infatti nell'ultimo Economic outlook dell'organizzazione con sede a Parigi. Ad esempio, per la Francia si stima un rialzo del Pil dell'1,9% sia per il 2018 che per il 2010, mentre per la Germania l'aumento sarebbe del 2,1% quest'anno e il prossimo. (M.Fab.)