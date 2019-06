«Italia, il sogno è la Coppa del mondo»

Marco Zorzo

MILANO - Federico Chiesa e Nicolò Barella si sono messi in testa un'idea meravigliosa: «Alzare la Coppa del mondo». Entrambi al centro del mercato.

Per il primo, figlio d'arte, è in atto un vero e proprio derby d'Italia tra Juve (favorita) e Inter. Mentre la Fiorentina, che sta per diventare americana (leggete sopra) non più tardi di 36 ore fa aveva annunciato sul suo sito ufficiale: «Federico non si muove da Fiorenze». Forse l'ultima bomba lanciata dai Della valle, ormai in uscita dal club viola. Tornando ai nostri eroi azzurri, ecco il Chiesa-pensiero, che risponde alle accusa mosse a suo tempo dal presidente dell'Atalanta Percassi: «Ha detto di me che sono un grande giocatore ma faccio troppe sceneggiate? Lo ringrazio per il complimento, per il resto per me è acqua passata, una vicenda chiusa a settembre».

Il riferimento è al rigore conquistato a settembre in Fiorentina-Atalanta che permise ai viola di passare in vantaggio facilitando la strada verso la vittoria. Un rigore che mandò su tutto le furie il tecnico bergamasco Gasperini che nell'occasione dette al figlio d'arte di «simulatore seriale...».

E sul mercato, Chiesa sbotta: «Sono qui a Coverciano e penso solo alla Nazionale. Alle qualificazioni di Euro 2020 cone quella maggiore del ct Mancini, poi penseremo all'Eutropeo Under 21, quello che si giocherà in Italia. Da vincere, naturalmente».

Stesso concetto per Barella, ormai a un passo dall'Inter. «In questo momento penso solo alla partita di sabato ad Atene con la Grecia, poi avremo la sfida con la Bosnia martedì prossimo a Torino». Appunto, ragazzi.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

