Italia-Germania 4-3 la partita del Novecento

Della serie: le partite che hanno fatto la storia del calcio. Quella del 17 giugno 1970, semifinale del (primo) Mondiale messicano, giocata 48 anni fa allo stadio Atzeca di Città del Messico, è stata battezzata come la partita del secolo (scorso), con tanto di targa celebrativa all'ingresso del monumentale impianto. Italia-Germania 4-3, dopo i tempi supplementari. Una girandola di gol e di emozioni. Ci hanno fatto pure un film, su quei 120 minuti che alla fine si sono tinti d'azzurro. Pronti, via: Boninsegna supera un giovanissimo Maier per l'1-0.Poi barricate e sofferenza, fino all'1-1 al 90' firmato dal milanista Schnellinger. Un banchiere italiano, che seguiva la partita per televisione a Montevideo, cadde fulminato da un infarto. In Italia oltre trenta milioni di appassionati rimasero incollati davanti al video, sebbene fosse mezzanotte passata. Molti andarono a coricarsi, sconsolati, quando Schnellinger, appunto, aprì il fuoco nei tempi supplementari. Due reti di Gerd Muller, quelle di Burgnich e Gigi Riva, fino al 4-3 del Golden Boy Gianni Rivera, che pochi secondi prima aveva lasciato passare il pallone del 3-3: Albertosi lo aveva ricoperto di insulti. Alla fine migliaia di tifosi si riversarono nelle piazze d'Italia a festeggiare la finale conquistata contro il Grande Brasile di Pelè. Ma quella (purtroppo) è un'altra storia.(M.Zor.)(2/continua)riproduzione riservata ®