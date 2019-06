Italia, fortuna che c'è Chiesa

Marco Zorzo

MILANO - Missione compiuta. L'Under 21 di Gigi Di Biagio parte con il piede giusto nell'Europeo a Bologna: vince 3-1 in rimonta con la temuta Spagna. Ma quanta paura al Dall'Ara nella prima mezz'ora con la bestia nera degli azzurri (in tutte le categorie) a comandare il gioco.

Iberici avanti con una girata velenosa di Ceballos dai 20 metri. Palla alle spalle di Meret. E stadio (stracolmo) ghiacciato. Con il ct Di Biagio pure furioso con i suoi.

Azzurrini che sembrano in balia degli avversari. Ci vuole una giocata geniale per sbloccare la giovane Italia. Il capolavoro è di Chiesa, che ricevuta palla dal lancio di Barella, entra in area e dalla sinistra fa partire un tiro cross violento: pallone alle spalle di Simon. Poco dopo Zaniolo è costretto a uscire dopo uno scontro violento con il portiere spagnolo. E prima del riposo tocca a Dimarco scaldare i guantoni di Simon, che se la cava in due tempi.

Ripresa. Il sorpasso dei ragazzi di Di Biagio arriva al 64': c'è una giocata del neo-entrato Cutrone (al posto di un arrabbiato Kean), il pallone arriva a Barella che involontariamente lo mette sui piedi di Chiesa che non sbaglia sotto misura. Il tris all'82' su rigore che Pellegrini si procura e trasforma (con l'ausilio del Var).

Un Di Biagio felice a fine contesa: «Grazie al meraviglioso pubblico di Bologna. Una vittoria sofferta ma meritata. Bene così».

Gli fa eco Chiesa, l'hombre del partido: «Avanti tutta, vogliamo la semifinale. Bisogna battere la Polonia».

Polonia che a sorpresa, a Reggio Emilia ha superato 3-2 il Belgio nella gara d'esordio dell'Europeo. Formazione polacca che gli azzurri affronteranno mercoledì sempre al Dall'Ara di Bologna (e sempre alle 21).

