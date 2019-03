«Italia, felice di essere tuttocampista»

Marco Zorzo

MILANO - Beata gioventù. L'ItalMancini scopre quanto è forte Federico Bernardeschi. E lo hanno toccato con mano quelli dell'Atletico Madrid, otto giorni fa allo Stadium, nella notte della storia della Signora griffata CR7. Chiamatelo pure tuttocampista, lo juventino. E lui sorride: «Sì, felice di esserlo e di piacervi».

E sulla Nazionale targata Roberto Mancini, ecco il Bernardeschi-pensiero: «Qualcosa abbiamo già fatto intravvedere nelle quattro partite precedenti, dove abbiamo fatto passi in avanti creando occasioni con un bellissimo gioco, oltre a noi spero che si sia divertito anche chi ci ha guardato. Dobbiamo prendere un po' di esperienza che ci manca per la giovane età, ma questa è la strada giusta per affrontare gli Europei nel migliore dei modi».

Apprensione per Chiesa, invece. Nell'allenamento di ieri pomeriggio si è fermato subito l'attaccante della Fiorentina. Ha interrotto in anticipo per noie muscolari, si è toccato all'altezza dell'inguine dopo la prima fase di riscaldamento atletico ed è rientrato negli spogliatoi. Poi è stato sottoposto ad accertamenti medici. Vedremo.

