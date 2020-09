Italia, domenica da cancellare: Ferrari male, Valentino fuori e crollano anche le bici azzurre

Marco Lobasso

Che brutta domenica per lo sport italiano. Dai motori quasi tutte delusioni, dalle bici pure. In più il maltempo su tutta la penisola ha cancellato in un attimo sorrisi, estate, speranze, in un periodo già cupo di suo e ben noto a noi tutti.

FERRARI SOLITE AMAREZZE - Nel Gp di Russa, a Sochi, Vettel imbarazzante e 13°, Leclerc volenteroso ma sesto e lontano dai big. Vince la Mercedeses, con Bottas e non con Hamilton, terzo, che fallisce (per ora) il record di 91 vittorie di Schumacher; 2° Verstappen su Red Bull.

ROSSI CADE - Sul più bello Valentino cade in MotoGp in Catalogna, proprio quando era secondo dietro Quartararo che vince e allunga nel Mondiale; 4° Morbidelli, 6° Bagnaia; cade anche Dovizioso. Un sorriso dalle Moto2 con il fratellino di Rossi, Luca Marini, che vince ed è primo nel Mondiale.

MALE NIBALI - A Imola il Mondiale di ciclismo al francese Alaphilippe, Nibali ci prova ma è solo 15°. Primo azzurro Damiano Caruso, 10°.

CIO CONTRO GOVERNO - In un domenica già nera per i risultati, ci si mette anche il Cio con il suo presidente Bach che da Imola bacchetta il Governo italiano: poca autonomia al Coni e legge dello sport sbagliata; l'Italia rischia la debacle ai Giochi di Tokyo. Che pasticcio...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

