«Italia, devi rifare i conti»

Alessandra SeveriniLa bocciatura è arrivata. La Commissione europea ha definitivamente rigettato il documento programmatico di Bilancio del governo italiano per il 2019 ed ora la procedura di infrazione si fa più vicina. Bruxelles parla di mancato rispetto particolarmente grave delle regole di bilancio. Quelli della manovra italiana sono «numeri che parlano da soli» dice severo il vice presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis sottolineando che la legge di bilancio «non persegue il bene dei cittadini italiani», rischiando di «aumentare il fardello del debito sulle loro spalle». I numeri che non convincono sono il deficit strutturale 2019 che peggiora dell'1% invece di migliorare dello 0,6%, la mancanza di misure che sostengano la crescita del Pil, il debito inchiodato al 131% per i prossimi due anni. Il tempo per eventuali correzioni in realtà ci sarebbe ancora, ma l'esecutivo sembra determinato a non cambiare la Manovra. «L'Unione europea si convincerà che la nostra manovra riduce il debito» dice convinto Luigi Di Maio. L'altro vicepremier Matteo Salvini è più polemico: «E' arrivata la lettera di Bruxelles? Va bene, aspettiamo quella di Babbo Natale. L'Europa ci lasci lavorare». Anche il premier Conte e il ministro Tria difendono la legge di Bilancio e assicurano «il totale controllo dei conti». All'attacco vanno invece le opposizioni. «Questo governo non è in grado di continuare dice duro Silvio Berlusconi - Non è tanto il parere dell'Europa che ci preoccupa, quanto il giudizio degli investitori e dei risparmiatori».Almeno nelle prime ore dopo il verdetto, lo spread non sembra averne risentito e, dopo la corsa al rialzo dei giorni scorsi, è risultato in calo a 309 punti base. La Borsa di Milano ha chiuso a +1,41%. Anche se il vicecommissario agli Affari economici della Ue, Moscovici, commenta: «Il Governo italiano parla e lo spread sale. Salvini non è affatto un eroe».