«Italia, apriamo un ciclo»

Marco Zorzo

MILANO - Nicolò Barella, stellina del Cagliari, già tra gli intoccabili della ItalMancini: appena 4 presenze, ma carisma da vendere. Domani sarà tra i costruttori della manovra azzurra contro la Finlandia, in un Friuli già sold out, nell'esordio di Euro 2020 dell'Italia.

Oggi partenza da Coverciano e trasferimento a Udine. Una certezza: contro la Finlandia domani (alle 20,45, diretta tv su Rai Uno) e martedì a Parma con il Liechtenstein non ci sarà Federico Chiesa, l'attaccante della Fiorentina, a seguito del protrarsi dell'indisponibilità fisica, ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano. Intanto si è fermato anche il romanista Florenzi, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Tornando a Barella, il parlante di ieri, il cagliaritano ammette: «La Finlandia è una squadra compatta, brava sulle palle inattive». Con Jorginho e Verratti, sarà uno dei tre della zona nevralgica azzurra. E su Mancini dice: «Sentiamo la sua fiducia, possiamo aprire un ciclo importante».

Da un emergente a un veterano tornato a vestire l'azzurro. A voi Fabio Quagliarella: «Sono il più vecchio del gruppo (36 anni, ndr) ma sto vivendo tutto con grande entusiasmo e serenità. Cerco di ritagliarmi il mio spazio».

E in vista del doppio impegno nelle qualificazioni agli Europei contro Finlandia e Liechtenstein, il bomber di A le inquadra così: «Non penso che essere qui sia un premio - spiega l'attaccante della Samp - Se Mancini chiama un giocatore è perché pensa che possa dare una mano». Il capocannoniere della serie A affronta poi il tema della scarsa vena realizzativa degli azzurri. «Bisogna fare di più. Mancini comunque è tranquillo essendo stato un grandissimo giocatore sa come vanno gestite certe cose». Auguri, Italia.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA