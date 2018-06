Italia, amara Costa Rica è solo l'inizio dell'incubo

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoCi sono delle pagine amare, che più amare di così gli azzurri le vivranno circa tre anni e mezzo dopo, con l'eliminazione al playoff dal Mondiale 2018 per mano della Svezia. Con la macchina del tempo torniamo alla Coppa del mondo di Brasile 2014. Il 20 giugno c'è la sfida alla Costa Rica, si gioca a Recife. L'Italia targata Prandelli è reduce dal successo (2-1) sull'Inghilterra. Ma fin dalla prime battute ci sia accorge che tira un'aria strana. Tutto l'opposto di quello che era accaduto a Manaus. La frittata arriva poco prima del riposo: il cross di Diaz pesca Ruiz per l'1-0, con Chiellini in ritardo nella copertura sulla testata vincente. Gli animi restano caldi, negli spogliatoi si accende un principio di rissa. Si mette male. Prandelli nella ripresa corre ai ripari: inserisce Cassano, poi Insigne e Cerci.Azzurri a trazione anteriore visto che c'è pure Balotelli. Niente da fare: i Ticos vincono la partita e timbrano pure il passaporto per gli ottavi, mentre per l'ItalPrandelli inizia il vero incubo, che si materializzerà a Natal quattro giorni più tardi con l'Uruguay.Lo spogliatoio della Nazionale è una polveriera: Bolotelli e Cassano contro tutti. E il ct Prandelli è già nel mirino di tifosi e critica. Una brutta Italia sta per dire addio al Mondiale. Quella di Recife è invece la partita della Costa Rica, è il giorno di gloria di una nazionale che passa il turno dopo due sole giornate come nessuno, neanche un mago, poteva prevedere.(5/continua)riproduzione riservata ®