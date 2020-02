ITALIA ALLARME SESSO

Nico Riva

Dalla Cina annunciano con furore di aver trovato dei farmaci efficaci contro il coronavirus. Si tratterebbe di vecchi antivirali, utilizzati in passato per combattere l'influenza stagionale e anche quello dell'Hiv. Li Lanjuan, della Commissione cinese per la Sanità e la Medicina, ha fatto sapere che hanno dato risultati positivi nei test in vitro. Sarebbe una splendida notizia, ma l'Organizzazione mondiale della Sanità frena l'entusiasmo ed invita alla cautela. «Non ci sono terapie efficaci conosciute contro questo 2019-nCoV e soltanto studi su larga scala possono essere efficaci e sicuri», ha dichiarato un portavoce al Financial Times, sottolineando anche le lunghe tempestiche necessarie a mettere a punto rimedi di questo genere.

L'Oms ha ben motivo di non alimentare false speranze e restare ancorata alla cruda realtà scientifica. Secondo gli ultimi report dell'Organizzazione, il 4 febbraio è stata la giornata con il più alto numero di casi dall'inizio dell'epidemia. Tradotto in numeri: 3887 contagi e 65 morti, su un totale di 24.536 casi e 492 decessi. Il 99% dei casi però sarebbe limitato alla sola Cina, ha precisato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferenza stampa a Ginevra. Il direttore ha concluso con un appello: «Stiamo chiedendo 675 milioni di dollari per finanziare il piano di intervento per i prossimi tre mesi. Questo non è il tempo della paura, ma dell'azione basata sulle evidenze scientifiche e degli investimenti».

GRAVIDANZE A RISCHIO. Dalla Cina arriva anche un'altra notizia, decisamente negativa. Secondo quanto riportato da Reuters, i medici del Wuhan Children Hospital avrebbero scoperto che il virus si trasmette anche dalle donne incinte ai bambini che portano in grembo. Lo proverebbe il fatto che domenica 2 febbraio una madre contagiata ha dato alla luce un figlio, che è stato sottoposto al test 30 ore dopo il parto, risultando positivo al Coronavirus. Le sue condizioni non sarebbero tuttavia critiche.

TOKYO 2020. Le preoccupazioni dettate dall'epidemia non sono inoltre solo di natura sanitaria, ma anche socio-economica. Oltre al contraccolpo finanziario sulle Borse, hanno espresso timore anche gli organizzatori giapponesi delle Olimpiadi di Tokyo, che inizieranno il prossimo 24 luglio. «Sono seriamente preoccupato per la diffusione della malattia: potrebbe raffreddare lo slancio verso i giochi». Parola di Toshiro Muto, capo del comitato organizzatore, che per il momento esclude ogni ipotesi di annullamento dei Giochi ed esprime piena fiducia verso chi sta lavorando giorno e notte per debellare la patologia.

LA PROTESTA. Spostandoci invece a casa nostra, spicca l'accesa protesta del Sindacato dei giudici di pace. Tramite una lettera indirizzata al ministro della Giustizia Bonafede e a quello della Salute Speranza, i giudici hanno richiesto mascherine per proteggersi da eventuali contagi e tutele sanitarie e assistenziali, in quanto «tengono udienza per le convalide di espulsione o di trattenimento nei Centri di permanenza e rimpatri degli immigrati clandestini». La nota si conclude denunciando la «desolata condizione» in cui si trovano, sentendosi «abbandonati dallo Stato». Nonostante alcuni progressi, la soluzione all'emergenza è ancora distante.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

