Italia, 4-2 all'Ungheria e seconda Coppa Rimet

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Parigi, 19 giugno 1938, ovvero 80 anni fa. L'Italia di Vittorio Pozzo conquista la seconda Coppa Rimet. Battuta in finale l'ostica Ungheria 4-2. Azzurri ancora padroni, dopo la conquista del Mondiale a Roma quattro anni prima. È il capolavoro del ct più vincente (e dimenticato) del calcio italiano: nel mezzo delle due Rimet pure la medaglia d'oro (l'unica) conquistata dall'Italia alle Olimpiadi di Berlino (1936).L'atto finale a Colombes, nell'hinterland parigino, davanti a 60mila spettatori. Che alla fine applaudono gli azzurri: doppiette di Colaussi e Piola, Tikos e Sarosi per i magiari. Tuttavia il capolavoro di Pozzo è la semifinale disputata tre giorni prima a Marsiglia. Il ct rientra nell'albergo che ospita l'Italia, chiama a rapporto la squadra e avverte: «Ragazzi, i brasiliani hanno già preso i biglietti per Parigi. Sono convinti di batterci...». Basta questa frase per caricare come molle gli azzurri: 2-1 ai verdeoro, con le reti di Colaussi e Meazza (su rigore). Inutile, nel finale, il gol di Romeu. E il bomber Leonidas? Non perventuto, naturalmente. Quell'Italia era di una levatura tecnica al di sopra di tutti. Un Mondiale, va ricordato che l'Italia ha affrontato tra feroci contestazioni del pubblico francese nei confronti dei ragazzi di Pozzo. E con altrettanti feroci polemiche da parte di Argentina e Uruguay, che ritirarono le proprie Nazionali per protesta nei confronti della Fifa.Soprattutto da parte degli argentini, che reclamavano l'organizzazione di quella Coppa, invece giocata in Europa per due volte consecutive. Ma questa è un'altra storia. Quell'Italia, tuttavia, avrebbe vinto ovunque, Sudamerica compreso.(M.Zor.)(4/continua)riproduzione riservata ®