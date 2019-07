Italbasket, obiettivo il pass per l'Olimpiade

Fabrizio Ponciroli

MILANO - A distanza di 13 anni (l'ultima volta è accaduto nel 2006, in Giappone), l'Italia torna a disputare un Mondiale di basket. Appuntamento in Cina, dal 31 agosto al 15 settembre. Nella sede milanese di Sky, è stata presentata la Nazionale di coach Sacchetti.

Tra i protagonisti, anche un ritrovato Alessandro Gentile: «Sono molto orgoglioso di esserci. Ho sempre creduto in me stesso ed essere qui mi ripaga dei sacrifici fatti in quest'ultimo periodo».

Tante le aspettative attorno agli azzurri: «Siamo tutti felici e concentrati, soprattutto alla vigilia di un evento così importante come un Mondiale. L'Italia mancava da tanti anni, quindi c'è voglia di far bene - continua l'ex Olimpia - Innanzitutto, il mio obiettivo è quello di essere tra i 12 che andranno in Cina. Sarà una manifestazione difficile. Dovremo affrontare squadre davvero fortissime. Stati Uniti, Serbia, Francia e tante altre. Ma cercheremo di farci trovare pronti».

Ovviamente tiene banco anche la questione legata alla poca stazza della Nazionale, orfana anche di Melli (infortunato): «Beh, nel basket, l'altezza e la forza fisica contano molto, ma ci sono altri fattori che possono fare la differenza. Cercheremo di ottimizzare le nostre qualità migliori, mascherando le lacune».

Gli fa eco Pietro Aradori, colonna dell'Italbasket: «Non parliamo degli assenti. L'importante è puntare su chi ci sarà. Ci teniamo molto a far bene. Credo che la squadra abbia grandi potenzialità e possa davvero far bene». Il tutto con un occhio alle Olimpiadi: «Le ho sfiorate diversi anni fa, è stato doloroso non andarci. Sarebbe bellissimo fare bene al Mondiale e conquistare Tokyo. Sarebbe meraviglioso, anche per suggellare la mia carriera».

