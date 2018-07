Istituto di ematologia in rivolta

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I sindacati medici Anaao Assomed Lazio, Cgil, Cisl e Uil manifesteranno di fronte al Ministero della Salute mercoledì 25 luglio per protestare contro il licenziamento dei professionisti dell'Istituto Mediterraneo di Ematologia (Ime) del Policlinico di Tor Vergata. L'Ime è nato come «Fondazione» nel 2003 su iniziativa congiunta dei Ministeri della Salute, degli Affari Esteri, dell'Economia e della Regione Lazio, e vi vengono tuttora effettuati trapianti di midollo osseo in bambini affetti da malattie ematologiche provenienti da tutto il mondo. Ma è stato messo in liquidazione con conseguente licenziamento di tutti i suoi dipendenti. «Governo e Regioni hanno cancellato un'eccellenza internazionale, punto di riferimento per tante persone e tanti bambini di tutto il mondo», affermano i sindacati in una nota stampa.