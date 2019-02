ISIS SCONFITTO

Mario Landi

«Ci stiamo ritirando dopo una vittoria al 100% sul Califfato». Un tweet di Donald Trump annuncia il ritiro delle truppe americane dalla Siria. I più critici, però, hanno osservato che l'Is non è stato sconfitto e che il ritiro americano potrebbe portare a una rinascita, con gli alleati degli Stati Uniti nella regione non equipaggiati per gestire da soli la minaccia. Ad esempio Jospeh Votel, il generale alla guida del Comando centrale Usa (Centcom), si dichiara non d'accordo con la decisione di Trump, sottolineando che l'Iran è la maggiore minaccia per la pace in Medio Oriente: «Non avrei suggerito al presidente il ritiro», dice Votel alla Cnn, precisando che «eliminare il califfato non è abbastanza per la sconfitta dell'Isis».

Ma Donald Trump rivolge anche un particolare ultimatum all'Europa: «Gli Stati Uniti stanno chiedendo a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che abbiamo catturato in Siria e di processarli. Il Califfato è pronto a cadere. L'alternativa non è buona ed è che saremo costretti a rilasciarli», scrive ancora su Twitter il presidente, sottolineando che gli Usa «non vogliono vedere questi combattenti penetrare Europa, dove si prevede che vadano. Noi abbiamo fatto e speso molto, ora tocca ad altri fare il lavoro che sanno fare».

Parole che rischiano di complicare ulteriormente i rapporti fra il tycoon e l'Europa, già tesi dopo che gli Stati Uniti si sono sfilati dall'accordo sul nucleare con l'Iran e da quello sul clima di Parigi, e che ora si apprestano a ritirarsi dalla Siria. Tensioni emerse con forza durante la conferenza per la Sicurezza di Monaco.

Intanto, per la Casa Bianca arriva un'altra grana all'Onu. L'ex anchor di Fox e portavoce del Dipartimento di Stato, Heather Nauert, scivola sulla tata illegale ed è costretta a ritirarsi dalla corsa ad ambasciatrice americana alle Nazioni Unite. Un annuncio a sorpresa che fa scattare il possibile toto-nomi su chi Trump sceglierà ora per sostituire Nikki Haley.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA