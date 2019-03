Isis, annuncio su Telegram: «Ucciso un italiano»

James Perugia

«Meglio aggiungere vita ai giorni, che giorni alla vita». Era il motto di Lorenzo Orsetti, scritto anche sulla sua bacheca Facebook, dove ora gli amici gli stanno lasciando accorati messaggi d'addio. Il 33enne fiorentino aveva lasciato il suo lavoro da chef per andare in Siria, a combattere al fianco dei curdi. Ieri l'Isis ha rivendicato la sua uccisione durante una battaglia a Baghuz: «Abbiamo ucciso un crociato italiano», il testo con cui gli uomini del califfato hanno esultato su Telegram.

«Mi dica, cosa è successo? Ho sentito il nome di Lorenzo alla tv», sono state le parole che nessuna madre dovrebbe pronunciare e che purtroppo ieri mamma Annalisa ha rivolto al primo giornalista che l'ha chiamata. Nessuno aveva ancora avvisato la famiglia in via ufficiale. «È un anno e mezzo che Lorenzo è partito, voleva aiutare un popolo oppresso», ha aggiunto la signora Orsetti.

La conferma che suo figlio è caduto in battaglia nella lontana Siria è arrivata nel tardo pomeriggio al telefono, da un comandante curdo che parla con papà Alessandro. Tutti gli uomini del battaglione sono stati uccisi nell'attacco. «Siamo orgogliosi di lui e della scelta che ha fatto - ha detto l'uomo, molto provato - ma ora siamo distrutti dal dolore».

In Italia Lorenzo aveva lavorato come cameriere, poi era diventato sommelier e infine cuoco. Aveva lavorato nell'alta ristorazione per 13 anni, fino all'agosto del 2017, quando aveva deciso di sposare la causa curda. Nell'aprile 2018 era già in Siria a combattere, con il nome di battaglia Tekoser, lottatore.

«Lorenzo è un eroe che ha sacrificato la sua giovane vita per difendere i valori dell'occidente minacciati dall'integralismo islamico, onoriamone la memoria», il commento della senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini. Lo zio di Lorenzo ha detto che suo nipote «era consapevole di essere in guerra e di poter morire... Ma ha sempre avuto una sensibilità verso la giustizia sociale, non riusciva a rimanere indifferente ai problemi degli altri».

