Isabel RussinovaCASA INT.LE DELLE DONNEProtagonista dello spettacolo (debutto nazionale) Madre di bellezza - Anna Maria Luisa De Medici, per la regia di Rodolfo Martinelli Carraresi, con le musiche originali di Francesco Verdinelli, sullal figura della mecenate e preservatrice delle arti (domani alle 21). Lo spettacolo precede il convegno La salvaguardia della cultura, della memoria e della bellezza sono nelle mani delle donne? (oggi ore 17).Via della Lungara 19, info 3345210057Graziella AntonucciTEATRO FLAVIOCon Marco Quintilianialla chitarra, canteranno L'amore in tempo di guerra: l'Amore e la Guerra, ricordando l'infelice stato d'animo non solo dei soldati lontani dai loro affetti più cari, ma anche quello delle mogli, delle fidanzate, delle madri coinvolte nella tragedia delle guerre.Via G. M. Crescembini 19, oggi alle 21, 3474491047YAP Rome 2018MUSEO MAXXIPresentazione dell'installazione Green Gallery dello STUDIOD3R con Marcello Fantuz, vincitore della settima edizione di YAP Rome at MAXXI, il progetto per il sostegno dei giovani talenti in architettura organizzato in collaborazione con il Museum of Modern Art di New York nell'ambito dello Young Architects Program. Green Gallery, un'oasi di verde nella piazza del MAXXI, farà da sfondo al programma di appuntamenti estivi del museo.Via G. Reni 4a, da oggi al 21/10, wwwmaxxi.art