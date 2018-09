Irreperibili 50 migranti sbarcati dalla nave Diciotti

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Beffa dopo il grande caos. Sono almeno 50 infatti i migranti tra quelli a bordo della nave Diciotti che si sono allontanati dal centro di Roca di Papa. Una fuga di massa in piena regola: fonti del Viminale precisano che si tratta solo di maggiorenni. «Sei di loro hanno fatto perdere le tracce il primo giorno di trasferimento, ovvero venerdì scorso, mentre 2 eritrei destinati alla diocesi di Firenze si sono dileguati il 2 settembre. Per altri 19 è stato verificato l'allontanamento il 3 settembre, infine altri 13 infine si sono dileguati lunedì. Erano destinati a varie diocesi». Mancano all'appello altri 4 migranti, che si sarebbero allontanati quando erano ancora a Messina.«Le persone che si sono allontanate si erano limitate a manifestare l'interesse per formalizzare la domanda d'asilo - dicono ancora dal Viminale -. Tutte erano state identificate con rilievi fotodattiloscopici e inserite in un sistema digitale europeo. Almeno in 6 provengono dalle Isole Comore». Ironico il commento del ministro dell'Interno, Salvini: «Più di 50 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti erano così bisognosi di avere protezione, vitto e alloggio, che hanno deciso di allontanarsi e sparire! Ma come, non li avevo sequestrati? È l'ennesima conferma che non tutti quelli che arrivano in Italia sono scheletrinì che scappano dalla guerra e dalla fame. Lavorerò ancora di più per cambiare leggi sbagliate e azzerare gli arrivi».riproduzione riservata ®