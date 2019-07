Ironia social: «Arriva Putin e fa piazza pulita in centro»

«Buongiorno Roma! Stamattina t'ha dipinto bella er sole. Splendi tutta d'oro, pari n'fiore.», cantava Brusco in una sua canzone. Dal Vaticano al Quirinale, da Piazza Venezia fino a Via del Tritone, la Capitale per un attimo sembrava davvero essersi trasformata in Stoccolma. Niente cumuli di rifiuti per le strade, nessuna scia di buste nere sparse per la città.

Un sogno che poteva avverarsi solo grazie all'arrivo del presidente russo Vladimir Putin. La coincidenza ha fatto scatenare ironia e rabbia sui social: «Daje Virgì, abbiamo trovato il modo di tene pulita l'urbe.... famolo veni più spesso Putin», commenta Francesco su Twitter. «Quindi Roma potrebbe essere pulita sempre, anche solo per i romani», scrive Gaetano su Facebook. Ma ad ufficializzare la proposta ci ha pensato Mara Carfagna (Forza Italia): «Considerato che nel mondo ci sono 196 Stati sovrani - ha scritto su Facebook - invitiamo un capo di Stato ogni 1,86 giorni. È l'unico modo per tenere la spazzatura lontana dalla città». «Sì, ma devono portarli in giro per tutta Roma perché la periferia è rimasta zozza com'era...», le risponde Simone su Twitter. (M.Poi.)

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA