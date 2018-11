Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Irama torna a Roma per due date: sarà domani e lunedì al Largo Venue. Al centro del suo set, Giovani, il suo nuovo, eclettico album che ha debuttato al primo posto su iTunes e alla posizione #1 in pre-order su Amazon. Un disco che mescola sonorità che vanno dal rock al funk, dal pop con richiami degli anni 80 al soul, da atmosfere più elettroniche all'intimismo della musica acustica. Il concept è semplice: liberare i diversi gusti musicali di Irama e spaziare tra diversi generi, tenendo sempre a fuoco l'identità dell'artista.Dopo il grande successo di Plume (certificato doppio Platino, in vetta alla classifica per 11 settimane) e di Nera, il singolo hit dell'estate 2018 (triplo platino, canzone con più streaming a livello nazionale, il video ha superato 70,9 ML di views), Irama si gioca tutto con il nuovo album. Un percorso inarrestabile, per il giovane cantautore, che dalla vittoria di Amici ha conquistato un traguardo dopo l'altro e non vuole più fermarsi.